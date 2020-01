Pedullà: “Eriksen-Inter, Politano aiuta. Vecino non si sblocca, 3 sondaggi”

Pedullà ha parlato del futuro di Christian Eriksen durante il momento social, in collegamento negli studi di “Sportitalia”. Il noto esperto di mercato rivela un importante intreccio con Matteo Politano. Di seguito le sue dichiarazioni e gli aggiornamenti su Matias Vecino

INTRECCIO TRA ENTRATE E USCITE – Alfredo Pedullà riporta gli ultimi aggiornamenti sul trequartista danese e il mercato dell’Inter: «Vecino? Indipendentemente dagli screzi non si è sbloccato nulla. Il Manchester United non è caldo, Tottenham solo sondaggi e c’è stato un contatto anche col Siviglia di Monchi. Penso che l’Inter voglia avere il tesoretto per andare ad aumentare l’offerta, che ora risulta di 18 milioni, per Eriksen. Penso che sia un countdown scandito: penso un minimo di logica l’abbia anche il patron del Tottenham, poi non so se si alza domani e chiede 30 milioni, dopo essere sceso a 20. La sensazione è che il colpo sia sempre più vicino. L’addio di Politano potrebbe aiutare per il tesoretto (Qui le ultime)».