Politano-Napoli, ci siamo! Altro incontro Giuntoli-Lippi: si chiude con l’Inter?

Politano è vicino a passare dall’Inter al Napoli. L’esperto di mercato di “Sky” Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio sito, riferisce gli ultimi aggiornamenti sull’operazione

ORE CALDE – “Il Napoli lavora per ottenere il ‘sì’ definitivo di Matteo Politano. Dopo aver raggiunto l’accordo con l’Inter su cifra e formula del trasferimento sulla base di un prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto per una cifra totale di 25 milioni di euro (opzione concreta quella di inserire Fernando Llorente nella trattativa), il Napoli adesso prova a chiudere l’accordo con l’esterno offensivo classe 1993. In mattinata infatti è previsto un nuovo incontro tra il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli e gli agenti del calciatore (Lippi e Pennacchi) per provare a trovare un accordo definitivo sul contratto. Un colloquio che potrebbe risultare molto importante, visto che sembrano esserci tutti i presupposti per arrivare alla fumata bianca dopo che già al termine dell’incontro di ieri le parti erano vicine all’intesa”.

Fonte: gianlucadimarzio.com