Politano, Inter cerca di far cassa. Agente al lavoro: tre opzioni – TS

Matteo Politano è sempre più fuori dal progetto di Conte. L’attaccante dell’Inter è scivolato dietro Esposito nelle gerarchie in attacco e ora con il rientro di Sanchez diventerà il quinto attaccante

SITUAZIONE – L’Inter ha bisogno di far cassa per poter investire subito a gennaio (QUI la situazione in entrata), secondo “Tuttosport” i milioni che servono arriveranno dalla cessione certa di Gabigol, ma “l’altro giocatore che potrebbe smuovere il mercato è Politano. Il suo agente Davide Lippi sta cercando di piazzarlo altrove. Lo scambio con Llorente del Napoli resta sullo sfondo, aperte le soluzioni Fiorentina e Atalanta“.