Politano-Fiorentina? Iachini: “Idee chiare sul mercato”. Decide l’Inter?

Condividi questo articolo

Politano potrebbe lasciare l’Inter durante il mercato di gennaio. Uno dei club che maggiormente si è interessato all’esterno d’attacco è la Fiorentina. Beppe Iachini in conferenza stampa ha parlato delle intenzioni viola sul mercato: ecco le sue dichiarazioni riportate da “Fiorentina.it”

MERCATO INTRECCIATO CON L’INTER – La Fiorentina segue Matteo Politano dell’Inter, ma Iachini non si sbottona sulle operazioni in casa viola: «Mercato? Abbiamo toccato delle situazioni. Abbiamo idee chiare, ne ho parlato con la società. Ma è giusto che ne parlino loro, io devo pensare al campo e c’è tanto da fare. Ma loro già sanno le cosine che dobbiamo fare per rendere più omogenea e più competitiva la squadra secondo qual è la mia visione di calcio».