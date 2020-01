Lampard avvisa l’Inter: “Giroud? Gli ho parlato. Parte solo a tre condizioni”

Lampard ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul futuro di Olivier Giroud, obiettivo dell’Inter sul mercato. Il tecnico non trattiene la punta, ormai ai margini della rosa, ma dovranno verificarsi le condizioni ideali. Di seguito le sue parole riportate dall’Equipe

LA POSIZIONE DEL CHELSEA – Olivier Giroud non è imprescindibile per Frank Lampard, ma partirà solo alle giuste condizioni (Inter avvisata): «Non c’è nulla di nuovo; darò la stessa risposta data di recente. Ho parlato con Olivier e tutto è chiaro. Se le condizioni saranno soddisfacenti per lui, per noi, per il club, possiamo considerare la sua partenza. Ma solo se la sua posizione è coperta dall’arrivo di un altro giocatore».