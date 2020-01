Politano verso la Fiorentina? Possibile moneta di scambio – CdS

Secondo quanto scrive il “Corriere dello Sport” oggi in edicola, l’Inter punta a Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Come moneta di scambio i nerazzurri potrebbero proporre Matteo Politano, in uscita dalla squadra di Antonio Conte.

IN USCITA – Matteo Politano resta uno dei giocatori in uscita da casa Inter. Oltre alle tante pretendenti, una delle squadre interessate alle sue prestazioni è la Fiorentina, che già la scorsa estate aveva provato l’assalto con un’offerta da 25 milioni che i nerazzurri avevano rifiutato. Ora le cose sono cambiate: l’ex Sassuolo non rientra nei piani di Antonio Conte ed è stato scavalcato nelle gerarchie anche dal giovane talento Sebastiano Esposito.

MONETA DI SCAMBIO – Gli uomini mercato dell’Inter hanno individuato in Gaetano Castrovilli un possibile rinforzo a centrocampo anche in chiave futura, soprattutto dopo il mancato arrivo di Dejan Kulusevski, soffiato alla squadra nerazzurra dalla Juventus con un’operazione lampo negli ultimi giorni del 2019. Ecco allora che, in questo senso, Mattoe Politano potrebbe proprio essere una specie di acconto alla Fiorentina per arrivare al giocatore. Tuttavia i viola non sono intenzionati a cedere il proprio talento classe ’97 né adesso né a giugno. Se la squadra di Commisso dovesse infatti arrivare al giocatore, si tratterebbe di un’operazione totalmente slegata al nome di Castrovilli.