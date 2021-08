Pjanic a sorpresa: dopo Inter e Juventus nuovo inserimento in Serie A – SI

Pjanic era stato accostato anche all’Inter nelle ultime settimane (vedi articolo), ma il giocatore in uscita dal Barcellona sembrava diretto alla Juventus. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, sul bosniaco si è ora inserita la Fiorentina di Commisso, ma l’operazione rimane difficilissima.

ASSALTO VIOLA – La Fiorentina si getta su Miralem Pjanic. La società viola ha due obiettivi: portare a casa un grande acquisto e fare uno sgarbo alla Juventus. Questa la ricostruzione di “Sportitalia”. Il giocatore vuole lasciare il Barcellona e la società blaugrana è disposta a lasciarlo partire. La Juventus è la destinazione preferita del centrocampista, ma nelle ultime ore la Fiorentina ha fatto un sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione. Difficile che il giocatore si riduca l’altissimo ingaggio per sbarcare a Firenze, ma il giocatore non ha ancora chiuso, visti gli ottimi rapporti con Nicolas Burdisso, direttore sportivo della Fiorentina. Rocco Commisso farà comunque un tentativo per regalare Pjanic ai propri tifosi.