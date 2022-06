Pinamonti per sbloccare Milenkovic-Inter? Dubbio sulla valutazione – TS

Si è parlato di Milenkovic all’Inter così come delle difficoltà per riuscire a trovare un discorso con la Fiorentina (vedi articolo). In soccorso può arrivare Pinamonti, ma le due società differiscono sulla valutazione. Ne parla Tuttosport.

UNO PIÙ DELL’ALTRO – Dopo la buona stagione all’Empoli per Andrea Pinamonti si aprono le porte del mercato. L’attaccante, di rientro all’Inter, sarà girato altrove e fra le opzioni spunta la Fiorentina. Coi viola si parla di Nikola Milenkovic, che però è valutato meno del classe ’99: quindici-venti milioni contro i venticinque di Pinamonti. Secondo Tuttosport, in ogni caso, può essere lui la chiave per sbloccare l’operazione. Anche perché, a prescindere da Milan Skriniar (vedi articolo), stanno andando via per fine contratto Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia perciò servirà avere sei difensori in rosa. Dovesse andare in porto lo “scambio” Pinamonti-Milenkovic sarebbe la Fiorentina a dover corrispondere un conguaglio all’Inter

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi



