Milenkovic trattato da Ausilio, ma c’è un ostacolo fra Inter e Fiorentina – CdS

Negli scorsi giorni è emersa la voce del viaggio di Ausilio a Londra, dove ha incontrato l’agente di Milenkovic (Ramadani). Il serbo è un’opzione, ma il Corriere dello Sport fa notare le difficoltà di una trattativa fra Inter e Fiorentina.

IL PROBLEMA – Nikola Milenkovic è un altro nome per l’Inter in difesa, oltre a Gleison Bremer (vedi articolo), in caso di partenza di almeno uno fra Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Anzi: dovessero andare via entrambi sarebbero necessari due innesti. Negli scorsi giorni Piero Ausilio ha visto l’agente del serbo, Fali Ramadani, e non dovrebbero esserci problemi per trovare un accordo col giocatore. Il suo contratto è in scadenza al 30 giugno 2023, quindi può andare via a prezzo “di saldo”. La difficoltà è legata ai rapporti con la Fiorentina, ai minimi storici viste le pesanti e ripetute accuse del presidente Rocco Commisso. I contatti fra le due società non esistono e servirà un lavoro diplomatico per riprenderli in modo da chiudere l’acquisto di Milenkovic.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



