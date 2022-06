Asllani all’Inter, atteso contatto con Corsi: all’Empoli due prestiti? – CdS

Asllani è sempre più vicino all’Inter e a giorni si può arrivare a conclusione. L’Empoli, dopo aver avuto Pinamonti nell’ultima stagione, potrebbe ottenere in cambio altri due prestiti: il Corriere dello Sport fa i nomi.

IN DIRITTURA D’ARRIVO – Non sembrano esserci intoppi per l’arrivo di Kristjan Asllani all’Inter. Il centrocampista dell’Empoli nei prossimi giorni può diventare nerazzurro, visto che coi toscani c’è già un’intesa economica. Il Corriere dello Sport aggiunge come, nella trattativa, possano rientrare altri due prestiti dopo che in azzurro ha già fatto molto bene Andrea Pinamonti. Uno è Martin Satriano, di ritorno da metà stagione al Brest, l’altro è il suo compagno in Francia Lucien Agoumé. Su quest’ultimo la scelta sarà del presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, poi si potrà definire l’arrivo di Asllani all’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti



