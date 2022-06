Gosens cambia numero di maglia: pronto il passaggio da titolare all’Inter – TS

Gosens, dopo l’addio di Perisic, diventerà il padrone della fascia sinistra dell’Inter. Uno status nuovo che il tedesco certificherà anche con un cambio nel numero di maglia, anticipato da Tuttosport.

LA MODIFICA – Robin Gosens è arrivato a fine gennaio dall’Atalanta, ma non ha ancora esordito dal 1′ con la maglia dell’Inter. Questo complici le prestazioni ottime di Ivan Perisic per tutta la stagione, che lo hanno costretto ad attendere il suo turno dalla panchina. Ora che il croato ha però scelto il Tottenham la situazione è cambiata e il tedesco sarà il padrone della corsia mancina. Gosens, che ha anche dovuto superare un lungo infortunio muscolare (con ricaduta) di fine settembre 2021, è pronto per questa nuova opportunità. A inizio luglio sarà a disposizione di Simone Inzaghi per lavorare da subito, in ritiro, con l’obiettivo di ripetere le sue prestazioni a Bergamo. Pronto anche un nuovo numero di maglia, secondo Tuttosport: Gosens lascerà il 18 dell’ultima stagione per l’8, che sta liberando Matias Vecino.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi



