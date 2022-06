Pinamonti oggetto del desiderio di molti in Serie A. Ma è giusto ‘regalarlo’?

L’Inter sta lavorando molto per regalare a Simone Inzaghi una squadra fatta e completa quando inizierà il ritiro ad Appiano Gentile. Un nome in uscita piace a mezza Serie A, Andrea Pinamonti.

ADDIO – Pinamonti è un giocatore con esperienza e gol in Serie A ed è per questo che molti club del nostro campionato lo chiedono e lo sondano. I nerazzurri sanno che con una sua cessione si incasserebbe un bel gruzzoletto, ma non così esagerato. Si è parlato di un possibile scambio (con conguaglio) tra Fiorentina e Inter per Milenkovic (vedi articolo) ma Pinamonti vale davvero così poco? Nel senso, anche se ci fosse un’offerta concreta l’Inter chiede massimo 20 milioni di euro. Con le cifre che circolano nel mondo del calcio la domanda sorge spontanea dunque. Ha davvero senso ‘regalare’ così uno da 13 reti in 36 partite nella scorsa stagione con l’Empoli che, di fatto, dopo dicembre ha tirato i remi in barca?