Casadei, un’esperienza a Cagliari può fare solo che bene per il futuro

L’Inter sta lavorando molto in questo calciomercato cercando di piazzare il colpo giusto al momento giusto. Ma oltre alla prima squadra, i nerazzurri hanno anche tanti giovani interessanti, come Cesare Casadei, in orbita Cagliari.

FUTURO – Vero, il Cagliari al momento è retrocesso e il prossimo anno giocherà in Serie B. Meglio! Cesare Casadei, talentino della Primavera dell’Inter campione d’Italia con Chivu, piace molto ai sardi che vogliono tornare subito in Serie A. Per Casadei, visto l’interesse forte dei rossoblù, non sarebbe una cattiva idea lasciare momentaneamente l’Inter per poi tornarci in futuro. Vista la concorrenza davanti a centrocampo con i vari Brozovic, Barella, Calhanoglu ecc, è difficile ipotizzare tanto minutaggio nella prossima stagione. Dunque, una piazza importante come Cagliari che sarà sì in Serie B ma ha tutti i tratti della Serie A, beh, sarebbe una buona scelta. Un percorso, se vogliamo trovare un paragone, con quello fatto da Federico Dimarco, prima volato all’estero e poi tornato in Serie A per poi riprendersi l’Inter.