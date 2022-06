Lukaku, ora ha lui la chiave della porta in mano. Si aprirà?

L’Inter studia la possibilità di far tornare a Milano Romelu Lukaku. Il belga ha lasciato il ritiro del Belgio ed è tornato a Londra dove proverà a forzare il Chelsea a lasciarlo andare.

CHIAVE – Se c’è una porta da aprire per far tornare Lukaku a Milano in maglia Inter, la chiave, ora, ce l’ha Lukaku. Il belga, lasciato il ritiro della Nazionale per tornare a Londra, deve riuscire a convincere i blues a lasciarlo partire, ma non solo, anche alle condizioni dell’Inter. Il prestito oneroso infatti piace ai nerazzurri che però non si vogliono spingere oltre i 10 milioni di euro. Lukaku ha la chiave in mano per la porta, deve essere lui ora ad essere bravo e aprire uno spiraglio per far filtrare l’aria.