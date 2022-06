Milenkovic, Fiorentina ed Inter pronte ad uno scambio? Lo scenario – TS

Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi dell’Inter per rinforzare il reparto arretrato. Secondo Tuttosport, la Fiorentina ed il club nerazzurro pensano ad uno scambio

OBIETTIVO – Nikola Milenkovic è uno degli obiettivi di mercato dell’Inter. Il difensore della Fiorentina piace alla dirigenza nerazzurra che si è già mossa per sondare il terreno e preparare l’affondo in caso di addio di Skriniar, su cui insiste il Paris Saint-Germain. Secondo Tuttosport la Fiorentina valuta il calciatore 15 milioni ma, nella trattativa, potrebbe rientrare Andrea Pinamonti che piace ai viola. In caso di scambio, si legge sul quotidiano, i nerazzurri riceverebbero anche un conguaglio economico.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi