Pinamonti-Inter, manca accordo sul contratto. Raiola spara alto: richiesta

Condividi questo articolo

Andrea Pinamonti Brescia-Genoa

Per Andrea Pinamonti all’Inter si dovrebbe sciogliere il nodo contratto, visto che Mino Raiola richiederebbe un aumento significativo

SUMMIT – L’incontro tra Mino Raiola e l’Inter non sarebbe stato decisivo a raggiungere l’accordo tra le parti per Andrea Pinamonti. Secondo l’agente dell’attaccante, l’intesa tra il club nerazzurro e il Genoa sarebbe stato raggiunto, ma non ancora quello con il suo assistito. L’attuale contratto che lega il classe ’99 con la società meneghina termina a giugno 2021 e quest’ultima non vorrebbe riprendersi un giocatore in scadenza. Secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.con”, ieri Raiola avrebbe richiesto un aumento significativo, di circa il 50%, per il centravanti che ora guadagna 2.2 milioni di euro netti a stagione, quindi portandolo a più di 3 milioni. Niente accordo per il momento, con le parti che dovrebbero riaggiornaraj nei prossimi giorni.

Fonte: Raimondo De Magistris – TuttoMercatoWeb.com