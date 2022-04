Pinamonti, in estate di nuovo all’Inter ma solo di passaggio: l’idea del club

Pinamonti rientrerà nuovamente all’Inter a fine stagione. Rientro solamente momentaneo per l’attuale centravanti dell’Empoli. Il club lo utilizzerà come un jolly di mercato

DUE DIRAMAZIONI − Andrea Pinamonti rientrerà all’Inter. Ma non per restare bensì solamente di passaggio. L’idea della società è quella di non puntare sull’attuale attaccante in prestito all’Empoli bensì di utilizzarlo come pedina di scambio. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, in estate l’Inter sarà molto attiva sul mercato. Pinamonti ritornerà ad Appiano Gentile ma solo temporaneamente. Il suo futuro è diviso tra due diramazioni: Torino o Sassuolo. L’Inter vorrebbe inserire il giocare nella trattativa con Bremer, offrendo al club granata 15/18 milioni di euro più il cartellino del classe 1999. L’altra soluzione sarebbe Sassuolo nell’affare Scamacca.