Pedullà: «L’Inter segue 3 passaggi su Dybala. Non esclude un’altra punta»

Dybala-Inter rimane un asse piuttosto caldo con la Joya deciso ad aspettare la mossa dei nerazzurri. Come riporta Alfredo Pedullà, lui non esclude un altro attaccante

TRE PASSAGGI − Pedullà su Sportitalia, oltre alla situazione legata a Pinamonti (vedi articolo), ha aggiornato anche sul futuro di Dybala: «Paulo Dybala? Possiamo dividerlo in 3 passaggi: gli piacerebbe l’Inter, vorrebbe restare in Italia e aspetta. Questi tre principi sono importanti per l’Inter. Ha declinato Atletico Madrid, Newcastle e Arsenal. L’Inter lo stuzzica, questi tre passaggi sono da seguire. Scamacca non esclude Dybala».