Prima Pagina IN Edicola: nuova Inter per la volata. Scudetto alla ligure

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

In campo a La Spezia (19). Nuova Inter per la volata. L’Inter non ha atteso Pasqua per risorgere: anticipare i tempi è stato molto più opportuno perché la volata Scudetto difficilmente perdona altre pause. Correa-Lautaro Martinez più Gosens titolare: ecco come Inzaghi vuole affrontare una sfida decisiva in attesa del Derby.

TUTTOSPORT

Inter e Milan lo Scudetto si cucina alla ligure. Alle 19 i nerazzurri a La Spezia, alle 21 i rossoneri (a -2) col Genoa. Via allo sprint.