Stendardo: «Inter favorita per due motivi. Ma dall’anno scorso è a -10!»

Guglielmo Stendardo, ospite negli studi di Sportitalia mercato, si è concentrato sulla lotta Scudetto. Per l’ex giocatore Inter favorita nonostante i 10 punti in meno rispetto allo scorso anno

CAMPIONATO DISPERSIVO − Stendardo analizza la lotta Scudetto: «Questo campionato ha dato la possibilità un po’ a tutti di rimettersi in corsa. Anche alla Juventus. E’ dispersivo e mediocre. L’Inter attualmente sembra essere la favorita ma a 10 punti in meno rispetto allo scorso anno. E’ un campionato in cui vince chi sbaglia meno. L’Inter ha già vinto lo scudetto, ha un calendario più agevole di Milan e Napoli».