Pinamonti corre verso l’Atalanta: piccolo sforzo per l’intesa con l’Inter − SM

Pinamonti si avvicina all’Atalanta. Gli orobici insistono per l’attaccante nerazzurro che ormai sembra aver scelto. Manca l’intesa con l’Inter ma da ambo le parti c’è fiducia

ULTIMO SFORZO − Andrea Pinamonti pronto a passare all’Atalanta. Come riporta Sport Mediaset, il giocatore ha l’accordo con gli orobici ma manca ancora quello con l’Inter. La Dea ha offerto 15 milioni di euro per il giocatore, mentre la richiesta dell’Inter è ancora di venti. Dunque ballano ancora cinque milioni che possono essere raggiunti tramite dei bonus. C’è però fiducia da ambo le parti per chiudere la trattativa. Un piccolo sforzo in più della società bergamasca sarebbe utile per l’accelerata decisiva.