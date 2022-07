Inter, il trio è nuovamente arruolabile! Obiettivo: l’impenetrabilità difensiva

L’Inter contro il Lione ritrova la difesa titolare. Skriniar sarà nuovamente in campo per riformare il grande trio insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni

RITORNO − Questa sera l’Inter giocherà la sua quarta amichevole stagionale. Il livello si alza ancora: al Dino Manuzzi di Cesena arriva il Lione. Prima ‘dell’anno’ anche per l’uomo del mercato nerazzurro, Milan Skriniar. Lo slovacco dopo giorni e settimane di tensioni ritroverà finalmente la titolarità. Le continue voci di mercato e lo stop rimediato in nazionale avevano precluso il difensore nerazzurro dalle precedenti uscite contro Lugano, Monaco e Lens. Sorrisi, dunque, per Simone Inzaghi: la difesa titolare è nuovamente arruolabile. A soli 10 giorni dall’inizio del campionato, si tratta di una notizia più che mai positiva.

IL TRIO − In questo primissimo filone di stagione, l’Inter ha dovuto fare i conti con una leggerezza difensiva molto evidente. Sia contro il Monaco che con il Lens, il reparto arretrato nerazzurro ha mostrato alcuni scricchiolii. La mancanza del vero leader Skriniar è stata una delle determinanti. In Inter-Lione, la seconda miglior difesa dello scorso campionato si rivedrà nuovamente in campo dal 1′. Un test importante in vista del tour de force di agosto.