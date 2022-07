UFFICIALE – Fabbian lascia l’Inter per la Reggina, la formula

Fabbian lascia l’Inter e si trasferisce alla Reggina. Il centrocampista classe 2003, che ha vinto il Campionato Primavera 1 poco meno di due mesi fa, inizia in Serie B la sua carriera da professionista.

L’ANNUNCIO – È ufficiale il trasferimento di Giovanni Fabbian alla Reggina. Lo comunica la Lega B, che ha ricevuto tutti i documenti del passaggio del giovane centrocampista. Il classe 2003 lascia l’Inter in prestito, con un accordo fra le due società definito negli scorsi giorni. Sarà allenato da Filippo Inzaghi, fratello di Simone, e potrà debuttare da professionista venerdì prossimo (ore 21.15) in casa della Sampdoria nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Per Fabbian è l’esordio in prima squadra, la Reggina inizierà la Serie B domenica 14 sul campo della SPAL (ore 20.45.)