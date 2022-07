Palmeri: «Inzaghi, una richiesta insolita in questo precampionato con l’Inter»

Tancredi Palmeri in collegamento con Sportitalia ha parlato delle amichevoli dell’Inter, in particolare gli allenamenti congiunti espressamente richiesti da Simone Inzaghi.

RICHIESTA INSOLITA – Tancredi Palmeri parla degli allenamenti congiunti dell’Inter: «Simone Inzaghi sta facendo una cosa differente rispetto la scorsa stagione, in realtà anche rispetto a quello che siamo abituati a vedere della preparazione estiva delle big, cioè la programmazione di molti allenamenti congiunti, come quella contro la Pro Sesto. Tre gli allenamenti congiunti/amichevoli disputati fin qui dall’Inter. Questa è una scelta precisa di Simone Inzaghi perché attraverso questi test nascosti al pubblico, riuscirebbe ad allargare il più possibile il turnover. Questo in predizione di una stagione con diversi impegni come la UEFA Champions League».