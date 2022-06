Pinamonti, Atalanta pista caldissima. La richiesta dell’Inter – TS

L’Inter, sul fronte delle cessioni, ha un nome su tutti che fa gola a molti, quello di Andrea Pinamonti. Il Monza, una delle prime pretendenti, si è di fatto defilato dopo le parole di Galliani (vedi articolo) e ora rimane l’Atalanta.

META – C’è una meta preferita fra tutte ad Andrea Pinamonti: l’Atalanta di Gasperini. Secondo quanto riporta Tuttosport infatti, tra le varie opzioni la Dea è quella che più convince il classe 1999. L’anno scorso a Empoli si è messo in luce e ora cerca il salto per affermarsi definitivamente. La richiesta economica dell’Inter è chiara e precisa: 15 milioni di euro. L’Atalanta, per far sì di strappare ai nerazzurri il giocatore, dovrà dunque avvicinarsi a questa cifra. Magari anche non subito, magari con un prestito con obbligo di riscatto. Ma insomma, questo è il target posto dall’Inter per il suo attaccante.

Fonte: Tuttosport – Fabio Gennari