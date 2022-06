Galliani: «Pinamonti difficile. Milan-Monza? A San Siro ho un posto fisso…»

L’Inter lavora molto sul calciomercato con i nerazzurri impegnati sia in entrata sia in uscita. Uno dei nomi caldi per essere ceduto è Andrea Pinamonti con il Monza interessato. Adriano Galliani però ne parla così.

DIFFICOLTA’ – L’Inter ha tanto lavoro da fare, sia in entrata sia in uscita. I nerazzurri vogliono prendere altri giocatori dopo aver chiuso i già noti e vuole piazzare anche qualcuno in esubero. Uno dei nomi che potrebbe portare un bel gruzzoletto è Andrea Pinamonti, ma Adriano Galliani, del Monza, smorza un po’ gli animi a Radio Anch’io Sport su Radio Rai 1. «Pinamonti e Joao Pedro? Guardi, noi abbiamo chiuso per Ranocchia, oggi Cragno fa le visite mediche. Pinamonti e Joao Pedro sono difficili per i costi che implicano ma noi tendenzialmente vorremmo un gruppo sostanzialmente italiano. Calciomercato italiano in difficoltà sul mercato? E’ cambiato. Ora la Serie A è un campionato di transizione, ci sono campionati che fatturano il triplo del calcio italiano. Se firmerei per due pareggi con il Milan? Non ne parliamo, per 31 anni il Milan ha lasciato un segno grande nel mio e nel cuore di Berlusconi. E’ difficile vedere il Milan come avversario. Io ho un posto fisso a San Siro quando gioca il Milan e quando ci sarà Milan-Monza vorrò essere lì, non in mezzo agli ospiti».