Inter, quante operazioni di mercato già chiuse! La lista dei colpi solo da annunciare

Inter più attiva che mai in largo anticipo in vista della prossima stagione. Le principali operazioni di mercato in entrata sono già chiuse da tempo. E nei prossimo giorni dovrebbero essere definiti gli ultimi due colpi tra difesa e attacco, ma anche e – soprattutto – la cessione dolorosa. Forse anche più di una. Di seguito la lista degli affari pronti a essere ufficializzati

MERCATO ANTICIPATO – Il 1° luglio aprirà ufficialmente la finestra estiva di calciomercato. L’Inter, intanto, anticipa i tempi. E può dire di aver chiuso già almeno cinque acquisti, da ufficializzare proprio nei prossimi giorni. In porta il classe ’96 camerunese André Onana dall’Ajax, a parametro zero. In ordine temporale il primo colpo dell’Inter. Sulla fascia destra il classe 2000 italiano Raoul Bellanova dal Cagliari, in prestito. In mezzo al campo il classe 2002 albanese Kristjan Asllani (vedi video) dall’Empoli, con la stessa formula. E il jolly armeno classe 1989 Henrikh Mkhitaryan dalla Roma, a fine contratto. Infine, in attacco, il ritorno del classe 1993 belga Romelu Lukaku dal Chelsea, in prestito. Cinque operazioni di pre-mercato da parte dell’Inter che cambiano notevolmente la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista dell’inizio del ritiro estivo. E in attesa delle altre trattative. Oltre agli acquisti, l’Inter ha già “chiuso” diverse operazioni in uscita, non solo per fine contratto – in attesa di conoscere la decisione del centrocampista uruguayano classe 1991 Matias Vecino (vedi riepilogo completo) – ma anche in prestito, l’ultima riguardante l’attaccante italiano classe 2002 Sebastiano Esposito (vedi focus).

