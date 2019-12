Petagna: “Offerte di Inter e Roma? Normale si parli di me. SPAL…”

Petagna ha deciso Torino-SPAL di questa sera, con il gol dell’1-2 di testa all’81’ (vedi articolo). Intervistato da DAZN nel post partita, l’attaccante cresciuto nel settore giovanile del Milan ha commentato le voci di calciomercato su Inter e Roma per gennaio.

NON SI MUOVE – Andrea Petagna, al termine di Torino-SPAL, fa intendere che vorrà restare sino a fine stagione per salvare i ferraresi: «Questa è un’ottima squadra, dovevamo avere qualche punto in più. Dobbiamo continuare così e seguire il mister, che è il nostro condottiero, per arrivare alla salvezza. Sicuramente questa vittoria ci deve dare tanto morale e tanta forza per allenarci ancora meglio, trovare degli altri risultati con l’anno nuovo. Offerte da Inter e Roma? Sono un giocatore che in un anno e mezzo qua ha fatto quasi venticinque gol. È normale che magari si possa parlare di me, io devo rimanere coi piedi per terra. Sono giovane, devo ancora migliorare tanto e voglio aiutare la squadra a salvarsi».