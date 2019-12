Torino-SPAL, crisi Mazzarri e Petagna firma la rimonta. Clamoroso 1-2

Torino-SPAL è appena terminata con il punteggio di 1-2. Tra intensità, errori e difficoltà, emerge Petagna, autore del gol dell’1-2 che affossa Mazzarri. Riviviamo le fasi salienti della gara di questa sera

VITTORIA IN CODA – Torino-SPAL inizia meglio per i granata: Rincon porta in vantaggio i suoi al quarto minuto. La partita sembra in discesa per i padroni di casa, ma Strefezza pareggia i conti sul finale del primo tempo. Nella ripresa, il Torino cerca di reagire, ma l’espulsione di Bremer complica i piani di Mazzarri. Dopo un’ottima reazione granata, è invece la SPAL a passare in vantaggio con Petagna all’81esimo. Il Torino non riesce a riacciuffare almeno un punto, finisce 1-2. Vittoria pesantissima per la SPAL, ma altrettanto difficile da digerire per i padroni di casa.