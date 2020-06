Perisic, stretta di mano Inter-Bayern! Segnali positivi sul riscatto: sconto?

Perisic può restare un giocatore del Bayern Monaco, anche se è scaduta l’opzione di riscatto dall’Inter. Gli ultimi aggiornamenti del giornalista Fabrizio Romano nel suo articolo su “Calciomercato.com”

SCONTO IN VISTA? – “Ivan Perisic non è stato riscattato dal Bayern Monaco entro i termini previsti. Una decisione differente rispetto a quella del PSG con Mauro Icardi ma che non ha colto di sorpresa l’Inter, perché le questioni economiche post-Covid e la stagione in piena corsa del Bayern portavano esattamente in quella direzione. Far saltare tutto? No, prendere ancora tempo e prolungare la scadenza come hanno deciso insieme i due club che sono in ottimi rapporti dirigenziali da tempo. In sostanza, c’è stata una stretta di mano virtuale tra dirigenti per consentire al Bayern di riscattare Perisic più avanti e non entro la data vincolante.

Da parte propria, l’Inter conta di fare cassa col croato che non è una priorità della prossima stagione e filtra ancora ottimismo perché il Bayern Monaco di Flick – in piena corsa su ogni fronte e con un rendimento eccellente – possa davvero riscattarlo più avanti, magari con un leggero sconto sulla cifra finale. Antonio Conte non vede Perisic tra i protagonisti del proprio progetto per la stagione che verrà e anche il croato gradirebbe la permanenza in Baviera: i segnali restano favorevoli a un riscatto che andrà rinegoziato sulla cifra ma vede i club già assestati su un gentlemen agreement per impostare tutto più avanti. Con Perisic e l’Inter che restano lontani, per il presente come per il futuro”.

