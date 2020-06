Dalbert alla Fiorentina fino a fine stagione: accordo! Poi si parla con l’Inter

Dalbert terminerà la stagione con la maglia della Fiorentina, dove è in prestito dall’Inter. Secondo quanto riportato dal sito “FirenzeViola”, il terzino sinistro brasiliano ha confermato l’intenzione di prorogare l’accordo in scadenza al prossimo 30 giugno fino alla conclusione del campionato

DISCORSO TRA CLUB RIMANDATO – Dalbert prolunga il suo accordo con la Fiorentina fino al termine della stagione 2019/2020. Il brasiliano, in prestito secco dall’Inter dallo scorso agosto, si è accordato con la società viola per concludere insieme la corrente stagione sportiva andando quindi oltre la naturale scadenza del 30 giugno. Come raccolto da “FirenzeViola”, in mattinata è andato in scena un incontro tra il direttore sportivo viola Daniele Pradé e l’agente del giocatore per l’Italia Federico Pastorello. Le parti hanno ribadito la volontà di continuare insieme fino alla conclusione del campionato. Manca solo l’ultimo passaggio ufficiale, il nero su bianco. Una volta terminato il campionato, l’ex Nizza farà ritorno all’Inter. Le due società si siederanno poi intorno a un tavolo per discutere della situazione del numero 29 e di Cristiano Biraghi.

Fonte: firenzeviola.it – Luciana Magistrato