Pedullà: «Sanchez? Solo risoluzione! Per lui parlano gli emolumenti»

Pedullà è sicuro: sarà molto complicato che Sanchez lasci anzitempo l’Inter, se non con una risoluzione del contratto. Il giornalista ha spiegato le difficoltà in collegamento con Sportitalia Mercato.

USCITA COMPLESSA – Su Alexis Sanchez e le possibilità che vada via dall’Inter mette qualche paletto Alfredo Pedullà: «Non parla lui ma parlano i suoi emolumenti. Su un discorso legato a gennaio devo rispondere pensando a quei soldi, che saranno tre milioni e mezzo a gennaio netti circa. In linea di massima puoi andare soltanto con la risoluzione, ma devi accontentare lui. È difficile questo, non glielo fa fare nessuno. Per questo il discorso è sospeso per qualsiasi sua destinazione».