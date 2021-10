Amelia: «Italia, di Barella non puoi fare a meno! Anche Tonali»

Amelia è sicuro: l’Italia non può fare a meno di Barella, nonostante ieri con la Spagna non si sia espresso ai suoi livelli abituali. L’ex portiere ha elogia il centrocampista dell’Inter in collegamento con 23 su Sky Sport 24.

SCELTE CHIARE – Così Marco Amelia, ex portiere ora allenatore del Prato, sul centrocampo dell’Italia: «Io credo che Nicolò Barella e Sandro Tonali siano quelli di cui non si può fare a meno. Poi a me piace anche Lorenzo Pellegrini: lo puoi mettere a destra o a sinistra, all’evenienza anche in un centrocampo a due. Ma parliamo di un reparto fortissimo, come Marco Verratti e Jorginho. Avere i cinque cambi di permette di fare due partite in una, abbiamo la fortuna che in quel ruolo siamo coperti e che Roberto Mancini può scegliere chi mettere in campo e chi schierare dopo valutando la stanchezza dell’avversario. Anche Manuel Locatelli».