Sanchez via? L’Inter non si oppone! Situazione da valutare – SI

Sanchez ha autoalimentato le voci di mercato durante questa sosta, con il post social al termine di Sassuolo-Inter (vedi articolo). Secondo Sportitalia il club non sarebbe contrario a un addio.

USCITA POSSIBILE – C’è anche Alexis Sanchez fra i nomi che l’Inter valuta di tagliare nel mercato di gennaio. Sportitalia segnala come la società non si opporrebbe in caso di cessione del cileno, che negli ultimi giorni ha espresso via social il malcontento per lo scarso minutaggio. C’è però da considerare il suo ingaggio, circa sette milioni e mezzo netti a stagione, che frena molte trattative. Per Sanchez, però, le porte per un addio a inizio 2022 sono aperte.