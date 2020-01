Pedullà: “Politano, scambio Inter-Milan? Tra Kessié e Theo Hernandez…”

Pedullà – giornalista del “Corriere dello Sport” – a “Sportitalia Mercato” su Sportitalia introduce il possibile scambio tra Inter e Milan con protagonista Politano in uscita. Ma prima devono sbloccarsi un altro paio di situazioni

DERBY DI SCAMBIO – Le notizie del giorno può essere il clamoroso scambio in zona Milano, ma a questo doppio affare sono legati altri nomi. Ecco l’ultimo aggiornamento di Alfredo Pedullà a tema mercato: «Gabigol sta trattando con il Flamengo con l’Inter alla finestra per capire l’esborso in questione. L’interessamento del Milan per Alfred Duncan (Sassuolo) com’è motivato? Lo prendono per cedere Franck Kessié? L’Inter cerca un centrocampista e il Milan non credo metta sul tavolo 25 milioni di euro per Matteo Politano, su cui c’è forte interesse. Beppe Marotta ha confermato che al Milan piace Politano. Certo Kessié non è Arturo Vidal (Barcellona), ma lo scambio con Politano può essere fattibile. Se penso a giocatori del Milan che possano interessare all’Inter, c’è Theo Hernandez che però non è sul mercato, quindi resta solo Kessié. Questo intreccio va seguito. L’Inter prende Olivier Giroud (Chelsea) se dà via Politano, che al Milan piace così come Duncan. Comunque ancora non ci sono stati contatti diretti tra Inter e Milan».