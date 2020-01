Riso (ag. Petagna): “Inter, Milan o Roma, lui pronto! Sempre sul mercato”

Petagna è uno dei nomi accostati all’Inter, anche se proprio stasera si è parlato di un netto avvicinamento per Giroud del Chelsea (vedi articolo). Giuseppe Riso, agente dell’attaccante della SPAL, è intervenuto in collegamento con “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport e ha parlato dei nomi delle squadre, inserendo anche Milan e Roma.

TUTTO POSSIBILE – Giuseppe Riso infiamma le voci di mercato su Andrea Petagna. L’agente dell’attaccante classe 1995, autore di sei gol in queste prime diciotto giornate di Serie A, non esclude una partenza già a gennaio. Anzi, fa proprio intendere che possa andare via da Ferrara in tempi più o meno brevi: «Lui è sempre un’idea, perché fondamentalmente ha sempre mercato. È un attaccante giovane che fa tanti gol, e che sta facendo tanti gol. Farà parte di questo mercato e del prossimo, sempre. Comunque gli attaccanti giovani come Petagna sono sempre sul mercato, sicuramente la SPAL vuole provare a ottenere la salvezza con Andrea però è normale che venga accostato alle grandi squadre. Viene accostato alla Roma, al Milan e all’Inter o quello che è, però sicuramente Petagna è un giocatore pronto per stare in quelle piazze. Poi succederà adesso o dopo ma vediamo durante il mercato».