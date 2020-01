Politano via dall’Inter: al Milan non per Kessié,...

Politano via dall’Inter: al Milan non per Kessié, altre due squadre – Sky

Politano dall’Inter al Milan: è notizia di ieri sera, confermata anche oggi. Gianluca Di Marzio prosegue praticamente solo con notizie sui nerazzurri, ma dopo Giroud (vedi articolo), Eriksen (vedi articolo) e Young (vedi articolo) ora si concentra su un nome in uscita. Che non sarà scambiato con Kessié (vedi articolo).



SEMPRE A MILANO – Gianluca Di Marzio si Sky Sport ribadisce la notizia data ieri, su una possibile cessione “cittadina” di Matteo Politano: «C’è stato questo incontro ieri, ora bisogna trovare l’accordo fra Milan e Inter. Questa operazione è nata come un possibile scambio con Franck Kessié, che però non è decollato. Adesso si ragiona solo su Politano al Milan e l’Inter non vuole fare prestiti, vuole venderlo. Bisogna ragionare e trovare la cifra giusta. È una cosa un po’ lunga, ricordiamo che su Politano, soprattutto dopo che ieri c’è stato questo sondaggio del Milan, Napoli e Fiorentina hanno ricominciato a chiamare. Resta un giocatore sul mercato per l’Inter, a maggior ragione dopo l’arrivo di Olivier Giroud. Ora le squadre stanno chiamando per chiedere informazioni: anche il Milan. Nel 4-3-3, credo, da come è stata impostata l’operazione Politano potrebbe giocare a sinistra. L’ha fatto anche al Sassuolo, starebbe con Zlatan Ibrahimovic e Suso».