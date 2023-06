Pedullà: «Milinkovic-Savic, Inter preferisce Frattesi per un motivo»

Resta caldo il calciomercato in entrata in casa Inter, specialmente a centrocampo. Due i nomi più vicini ai nerazzurri, ovvero Davide Frattesi del Sassuolo e Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Alfredo Pedullà, nel suo editoriale per Sportitalia.com, spiega i motivi delle preferenze per i nerazzurri.

PREFERENZA – Queste le parole di Alfredo Pedullà sulle scelte dell’Inter per il centrocampo: “La storia di Sergej Milinkovic-Savic è abbastanza semplice. Ha un contratto in scadenza tra poco più di un anno con la Lazio e non intende rinnovarlo. La Juventus ha ripreso a pensarci nelle ultime settimane, incassando il gradimento del diretto interessato. Ci sarebbe anche l’Inter che, però, ha dato la precedenza a Frattesi non volendo andare a trattative infinite e sfiancanti con Lotito“.