Pedullà: «Milenkovic ha un patto con la Fiorentina! L’Inter farà 2 difensori»

Milenkovic è finito nel mirino dell’Inter. Il difensore serbo lascerà la Fiorentina in estate e i nerazzurri potrebbero trovare presto una quadra. Il commento di Alfredo Pedullà su Labaro Viola

MILENKOVIC − Pedullà commenta le parole di Pradé sul difensore serbo (vedi articolo) e spiega la situazione: «Quando tu fai un patto, lo devi rispettare. Così come fu il patto nel 2019 con Federico Chiesa per la cessione nel 2020. Daniele Pradè non può dire di più di quello che ha detto. Se arriverà qualcuno che soddisferà le richieste dei viola, bene. Altrimenti sono felici di andare avanti insieme. Tempistiche? Impossibile farle. Alternativa a Bremer? No, è l’occasione per l’Inter di fare due difensori. Ma non escludo altre squadre».