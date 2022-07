Pradè (DS Fiorentina): «Milenkovic, se arriva big non possiamo dirgli no»

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato del futuro di Nikola Milenkovic, difensore della squadra viola accostato anche all’Inter.

MILENKOVIC – Queste le parole di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, in conferenza stampa sul futuro di Nikola Milenkovic, difensore della squadra viola accostato anche all’Inter. «Il ragazzo sta qui da ormai 5 anni e l’anno scorso è stato da parte sua un gesto d’amore continuare insieme perché aveva delle offerte importanti. Abbiamo rifiutato un’offerta importante dall’Inghilterra scritta. E quest’anno ci siamo lasciati che l’Europa a lui avrebbe fatto piacere. Che però non è che se arriva una grande squadra possiamo dirgli di no quest’anno. Perciò viaggiamo a braccetto insieme e vediamo quello che succede. Il nostro rapporto con Niko è veramente un rapporto eccezionale, perciò qualsiasi decisione verrà presa, verrà presa insieme dalla società e da lui con grande onestà. Siamo pronti sul mercato, come ci siamo fatti sempre fatti trovare pronti. Se andate a vedere poi tra luglio e gennaio, noi l’anno scorso abbiamo preso 7 calciatori. Non è che il nostro gruppo di lavoro è un gruppo che ha girato tanto. Abbiamo tantissime idee, perciò la cosa non mi spaventa per essere pronti».