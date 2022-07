Correa o Dzeko come possibili uscite in attacco per l’Inter? Un favorito – SI

Uno fra Correa e Dzeko potrebbe lasciare l’Inter per far posto a Dybala, visto che nel pomeriggio si è certificato come saranno quattro attaccanti più un giovane a formare il reparto offensivo (vedi articolo). Su Sportitalia si dà il favorito per la cessione.

POSSIBILE USCITA – Paulo Dybala resta un’opportunità, per usare le parole di Giuseppe Marotta (vedi articolo), ma senza cessioni non può diventare un giocatore dell’Inter. Con Lautaro Martinez blindatissimo, oltre a dare già per scontati Andrea Pinamonti e Alexis Sanchez in uscita, bisogna trovare un altro nome da piazzare. La lista si riduce a due nomi: Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Al momento, secondo Sportitalia, è il bosniaco il favorito ad andare via nel caso in cui si decidesse di affondare per Dybala. Questo perché Correa è stimato da Simone Inzaghi, che lo conosce dai tempi della Lazio e si aspetta un rilancio anche all’Inter dopo un anno segnato dagli infortuni.