Vanheusden lascia di nuovo l’Inter e l’Italia: trattativa conclusa

Vanheusden è appena tornato all’Inter dal prestito al Chelsea, ma non rimarrà in nerazzurro. Gianluca Di Marzio annuncia come sia già definita la sua cessione.

NUOVA ESPERIENZA – Dopo aver giocato con Standard Liegi e Genoa per Zinho Vanheusden è pronto un nuovo trasferimento. Il difensore, tornato all’Inter un anno fa dopo aver giocato in Belgio, lascia di nuovo l’Italia e va all’AZ Alkmaar. Lo annuncia Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, parlando di trattativa ormai ai dettagli finali. A breve, quindi, arriverà anche l’ufficialità di questo trasferimento. Per Vanheusden si tratta di una cessione in prestito e sarà un altro il “rimpiazzo” di Andrea Ranocchia citato da Simone Inzaghi nel pomeriggio (vedi articolo).