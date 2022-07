Dybala, voci sul Marsiglia di Tudor. Romano: «Ecco come stanno le cose»

Dybala è al centro di tante voci di mercato, dopo le parole di Marotta di oggi e non solo (vedi articolo). Il giornalista Romano, via Twitter, risponde a chi gli chiede del Marsiglia che sarà allenato da Tudor.

LA VOCE – C’è chi ha parlato di Marsiglia per Paulo Dybala, ma Fabrizio Romano scarta subito l’opzione OM. Il giornalista, dal suo account Twitter, risponde a chi gli chiede di questa possibilità: “Molte domande da parte dei tifosi del Marsiglia, ma mi è stato detto che Dybala non è un’opzione per l’OM per come stanno le cose a oggi. Non ci sono trattative”. Futuro dell’argentino che resta in bilico, dopo quanto ha detto Giuseppe Marotta sull’Inter.