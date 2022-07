Rosa Inter 2022-2023, lista da 20 giocatori più portieri e giovani: i nomi

Domani raduno dell’Inter, inizia ufficialmente la nuova stagione e la rosa è quasi fatta per quanto riguarda gli acquisti. Ecco la lista, tenendo a mente come Inzaghi in conferenza stampa oggi (vedi articolo) abbia specificato come saranno venti i giocatori più tre portieri e i giovani. Da ricordare che il mercato è aperto fino a giovedì 1 settembre.



ROSA INTER 2022-2023

Portieri: Alex Cordaz (confermato), Samir Handanovic (confermato), André Onana (nuovo);

Difensori sicuri: Alessandro Bastoni (confermato), Raoul Bellanova (nuovo), Danilo D’Ambrosio (confermato), Matteo Darmian (confermato), Federico Dimarco (confermato), Denzel Dumfries (confermato), Robin Gosens (confermato);

Difensori in dubbio: Stefan de Vrij, Milan Skriniar (con la partenza di uno in arrivo due nuovi acquisti, altrimenti soltanto uno);

Centrocampisti: Kristjan Asllani (nuovo), Nicolò Barella (confermato), Marcelo Brozovic (confermato), Hakan Calhanoglu (confermato), Roberto Gagliardini (confermato), Henrikh Mkhitaryan (nuovo);

Attaccanti sicuri: Romelu Lukaku (nuovo), Lautaro Martinez (confermato);

Attaccanti in dubbio: Joaquin Correa, Edin Dzeko, Andrea Pinamonti (solo con la partenza di uno dei primi due potrebbe arrivare Paulo Dybala, mentre Pinamonti è in probabile uscita);

Primavera aggregati: Franco Carboni (difensore) *, Valentin Carboni (attaccante), Cesare Casadei (centrocampista) *, Mattia Zanotti (difensore).

* oggetto di voci di mercato