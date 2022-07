Dybala, standby Inter ma no progressi Milan e Roma. Una valutazione – Sky

L’Inter ha messo in standby Dybala (vedi articolo) e Marotta questo pomeriggio in conferenza stampa ha solo in parte mantenuto l’interesse nei confronti dell’argentino. Si è parlato di Milan e Roma come alternative, ma Marchetti su Sky Sport 24 esclude quasi del tutto queste due squadre.

SCARSO INTERESSE – Oggi Giuseppe Marotta ha calmato le acque su Paulo Dybala all’Inter (vedi articolo). Luca Marchetti non vede una soluzione immediata per l’ex Juventus: «Probabilmente sarà senza squadra anche al 10 luglio. Magari il 15 la trova, e andrà a giocare dove vuole lui con l’ingaggio che vuole lui. Ma a oggi Dybala è senza squadra e questo ci impone di fare delle valutazioni in generale sulla vita del parametro zero. Prima era una grande opportunità da cogliere, non solo per le squadre ma anche per i giocatori e i procuratori, che approfittavano del fatto che non si pagasse il cartellino. La Roma, come il Milan, non ha fatto passi avanti con l’entourage. A noi non risultano contatti fra queste due squadre e l’entourage, se Dybala mantiene la sua linea sullo stipendio non mi sembra che possano formulare offerte. Se dovesse arrivare, da parte di Dybala, una scelta di abbassare i propri emolumenti più Milan che Roma come opzione. Ma a noi non risulta alcun tipo di contatto».