Dybala all’Inter, stand-by molto solido! Neanche 2 addii certi aiutano − Sky

Dybala più che avvicinarsi si allontana dall’Inter. Chiare le parole dell’AD Marotta durante la conferenza stampa pre-ritiro (vedi articolo). Inoltre, in casa nerazzurra due attaccanti andranno via sicuramente

STAND-BY SOLIDO − Luca Marchetti, in collegamento su Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione Dybala: «Uno switch fra Paulo Dybala e un attaccante in rosa nell’Inter io lo escluderei anche se il mercato è imprevedibile. Poi non sappiamo neanche se Dybala troverà da qui in avanti una nuova sistemazione. Il fatto è che l’Inter ha messo in stand-by questa trattativa ed è uno stand-by molto solido. Uscite? Alexis Sanchez e Andrea Pinamonti andranno sicuramente via. Lukaku è stato un anticipo. Luglio e agosto sarà il mese delle cessioni».