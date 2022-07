Barzaghi: «Inzaghi chiaro su Lukaku, ma il tema principale è un altro»

La conferenza stampa di Inzaghi e Marotta (vedi articolo) fa inevitabilmente parlare, viste le tante informazioni arrivate sul mercato e non solo. Barzaghi, in collegamento con Sky Sport 24, segnala come oltre al grande ritorno di Lukaku ci sia una questione da rimarcare.

PRONTI ALL’APPUNTAMENTO – Dopo la conferenza stampa Matteo Barzaghi vede un’Inter già battagliera: «Per quanto riguarda Romelu Lukaku si è capito da Simone Inzaghi che era il grande obiettivo, la grande opportunità da cogliere di questo mercato. Nonostante ciò Inzaghi, nella sua conferenza stampa, ha sempre detto di non voler dimenticare gli attaccanti che gli hanno permesso di essere il miglior attacco. Questo non va dimenticato, ha elogiato le punte. Ha detto che saranno quattro gli attaccanti, la quinta un giovane. Su Lukaku è stato chiaro, anche su Paulo Dybala ha fatto capire che al momento l’attacco è al completo. Poi il mercato è imprevedibile, però al momento è così. Secondo me il tema principale toccato nella conferenza è stato la voglia di vincere. Dodici mesi fa, alla presentazione di Inzaghi, si era detto di mantenere la competitività nonostante le cessioni. Ossia restare nelle prime quattro. Oggi Giuseppe Marotta parla di trofei, di voglia di vincere. E Inzaghi ha detto che il primo obiettivo è vincere».