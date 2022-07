Vidal-Flamengo in chiusura, ecco come ha superato il Boca Juniors

Vidal è in chiusura al Flamengo, si attende ormai solo l’ufficialità della risoluzione con l’Inter. Il Boca Juniors sembrava la squadra favorita, ma La Tercera spiega come gli argentini sono stati superati.

SORPASSO IN EXTREMIS – Arturo Vidal andrà al Flamengo, che è riuscito a convincere il centrocampista (quasi) ex Inter pochi giorni fa. La Tercera segnala come, al termine della scorsa settimana, i rossoneri di Rio de Janeiro abbiano presentato un’offerta da quattro milioni di dollari più bonus, legati alla vittoria di Brasileirao e/o Copa Libertadores. Questo porterebbe il suo stipendio a potenziali cinque milioni di dollari, poco meno di quanto Vidal prendeva all’Inter (sei milioni e mezzo di euro). Il Boca Juniors sembrava la squadra favorita, per volontà di Juan Roman Riquelme (vicepresidente del club), ma si è fermato a un’offerta da due milioni. Motivo per cui Vidal andrà al Flamengo.

Fonte: latercera.com – Rodrigo Fuentealba