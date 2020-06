Pedullà: “Lautaro Martinez via? Non solo piano B...

Pedullà: “Lautaro Martinez via? Non solo piano B Inter. Problema Esposito”

Pedullà non poteva non parlare di Lautaro Martinez, anche se nelle ultime ore non sono arrivate “spinte” da Barcellona. Dopo essersi espresso su vari nomi (vedi articolo) il giornalista, durante “Sportitalia Mercato”, ha segnalato un possibile problema per l’Inter su Esposito.

SITUAZIONE APERTA – Alfredo Pedullà prevede acquisti multipli: «Se andasse via Lautaro Martinez, e venisse rispettata la sua volontà, all’Inter non servirebbe soltanto un piano B. Servirebbero un piano A e un piano B, perché comunque andasse al Barcellona dovrebbero arrivare due attaccanti. Questo è poco ma è sicuro, peraltro è in bilico il riscatto di Alexis Sanchez che nelle ultime giornate magari farà scintille e convincerà l’Inter a riscattarlo. C’è il problema Sebastiano Esposito, che non ha l’accordo per il rinnovo. Potrebbe cambiare agente: ci sono dei contatti con Federico Pastorello, agente di Romelu Lukaku e molto vicino ad Antonio Conte. La storia di Lautaro Martinez la seguiremo, ma penso non serva soltanto un piano B. Chi se va via? L’attaccante titolare sarebbe Edinson Cavani, ma dipende anche da Sanchez ed Esposito. L’Inter può fare Cavani o prendere Federico Chiesa cambiando schema, oppure prendere un attaccante giovane come Adolfo Gaich. Sarà molto lunga, di sicuro se il Barcellona arriva in zona clausola a luglio sarà un bel braccio di ferro, perché la volontà di Lautaro Martinez la conosciamo».