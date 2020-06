Biasin: “Lautaro Martinez, una certezza Inter e una Barcellona. Tonali…”

Lautaro Martinez è diviso fra Inter e Barcellona, ma intanto continua a prepararsi per il ritorno in campo con i nerazzurri sabato in Coppa Italia. Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, parla dell’argentino ma anche di possibili acquisti, come per esempio Tonali.

TRATTATIVA FIUME – “Su Lautaro Martinez, per dire, mettiamo la mano sul fuoco, ma certo non sarà bello vivere i giorni della clausola senza sapere che fine farà. La certezza è che l’Inter vuole tutti e centoundici i milioni (o poco meno), l’altra certezza è che il Barcellona non ce li ha. E voi direte: ‘Beh, allora resta’. Non è detto, perché a Barcellona un modo per racimolare il grano, in genere, lo trovano (banche, cessioni, acrobazie varie)”.

CHI PER LAUTARO MARTINEZ? – “E se il Toro va in Spagna, l’Inter chi prende in attacco? C’è chi punta su Federico Chiesa, chi su Edinson Cavani, chi su entrambi. Anche in questo caso andiamo a sensazioni: il primo piace a Giuseppe Marotta da tempo, se anche dovesse arrivare… non sarà l’unico. E poi c’è Sandro Tonali: Inter e centrocampista hanno un accordo, resta da trovare quello con Massimo Cellino. I nerazzurri non vogliono andare oltre quaranta milioni, a Brescia ne vogliono di più. Ci vorrà tempo ma l’affare in stile Nicolò Barella sembra più che possibile”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Fabrizio Biasin